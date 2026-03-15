CERTÀMENS
El Tren arriba puntual a l’Expo
El 15è saló especialitzat arranca a Fira de Lleida amb una superfície rècord de 7.300 metres quadrats. Des d’ahir i fins a aquest migdia exhibirà quinze maquetes amb 363 combois a escala
El saló Expo Tren va arrancar ahir la quinzena edició amb tota l’esplendor als pavellons 4 i 5 de Fira de Lleida, pràcticament duplicant la superfície de l’any anterior, amb un rècord de 7.300 metres quadrats. El certamen especialitzat en maquetes de trens a petita escala va obrir les portes a les 10.00 i durant el matí es van formar llargues cues de públic –procedent de tot Catalunya, Espanya i fins i tot del sud de França– per accedir al recinte.
La fira reunirà fins avui 75 expositors lúdics i comercials i exhibirà una quinzena de grans maquetes, les quals conformen un total de 900 metres lineals de vies pels quals circulen 363 combois en miniatura. Entre aquestes, destaca com a novetat la reproducció de l’estació de tren de Lleida ciutat dels anys 80, construïda per la secció de Modelisme Ferroviari de l’Ateneu Popular de Ponent. “Ens ha portat més de dos anys construir-la i encara no està acabada, de moment. Abasta des de l’antic pont dels Condes de Urgel i els Docs, fins al pont del Ferrocarril que creua el riu”, va explicar Rogeli Pàmpols, membre de l’entitat. L’estació es va imprimir “amb tecnologia 3D, tant l’estructura com tots els detalls de la façana”, va indicar l’encarregada de la confecció i el muntatge, Laura Estévez, el pare de la qual era ferroviari i li va transmetre la seua passió pels trens.
“El que més atreu d’Expo Tren, sens dubte, és l’encant propi de les reproduccions en miniatura. A banda de llums, so i moviment, permeten recrear escenes del passat a petita escala, cosa que apel·la a la nostàlgia del públic, també dels més grans”, va assegurar Raül Valls, promotor i director del certamen des dels seus inicis el 2010.
A més, una de les reproduccions més curioses que acull el certamen corre a càrrec dels Amics del Tren del Bages, que han instal·lat un circuit de vies amb rèpliques de locomotores a vapor –que funcionen mitjançant aigua i carbó– capaces de transportar nens i adults.
La primera jornada va funcionar “molt bé” i va registrar “un elevat nombre de transaccions comercials i un alt nivell de satisfacció per part del públic”, va apuntar Valls.
L’organització espera rebre entre els dos dies de fira al voltant de 8.000 visitants.