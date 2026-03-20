Metges de Catalunya xifra en un 26% el seguiment de la vaga de facultatius a Lleida
Almenys mig miler de facultatius es manifesta per Barcelona per reclamar un conveni propi i millores laborals
Almenys mig miler de persones s'han concentrat aquest divendres al matí a l'Hospital del Mar per manifestar-se en la novena jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya des de l'octubre -la segona aquesta setmana, en una protesta que té previst arribar al Parlament i confluir amb la mobilització dels docents. Els manifestants han començat a caminar cap a dos quarts de dotze. A la capçalera, el missatge de la pancarta clama 'Conveni mèdic, ja!'. Els metges demanen "diàleg real" amb els responsables polítics i "mesures estructurals" davant la sobrecàrrega laboral. El sindicat lamenta que el Departament de Salut els continua "ignorant".
Els manifestants, amb bates blanques, uniforme de treball, porten cartells amb missatges com 'Metge cansat, pacient maltractat' i 'Sanitat pública i de qualitat'.
Metges de Catalunya ha xifrat en un 35% el seguiment de la vaga de metges convocada per a aquest divendres, el segon dia d’atur|aturada, i la Conselleria de Salut de la Generalitat l’ha situat en un 6,7%.
Per províncies, segons el sindicat convocant, el seguiment ha estat del 40% a Barcelona; del 32%, a Girona; del 29%, a Tarragona, i del 26% a Lleida.
Per àmbit assistencial, també segons Metges de Catalunya, ha estat del 39% en atenció primària i del 30% en atenció hospitalària.