Lleida es posiciona com la demarcació amb la taxa d'atur més baixa del territori català
La taxa d'atur catalana ha baixat fins al 7,9% segons l'INE
Lleida es posiciona com la demarcació amb la taxa d'atur més baixa de Catalunya respecte al primer trimestre del 2026, disminuint fins al 6,92%. La taxa catalana ha baixat fins al 7,9% segons l'INE i se situa per sota el 8% per primera vegada des del 2008.
Les dades, recollides en l'Enquesta de Població Activa (EPA), registren 228.900 persones ocupades a la demarcació -7.800 més que al primer trimestre- i 17.000 persones desocupades -400 persones menys que al primer trimestre-.
Aquest augment del mercat laboral es deu a l'increment de població activa, la qual es concentra sobretot en el sector dels serveis. Els altres sectors que també concentren un gran volum de persones són la indústria, l'agricultura i la construcció.
Pel que fa a la comunitat autònoma, Catalunya assoleix el màxim històric de persones actives al mercat de treball i bat un nou rècord d'ocupació amb 3.997.800 persones treballant. El total de persones desocupades se situa en 343.000 i la taxa d'atur en el 7,9%, la més baixa en un segon trimestre des de l'any 2008.