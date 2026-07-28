Prohibeixen a H&M escorcollar les bosses del seu personal i revisar les taquilles aleatoriament
L’Audiència Nacional ho qualifica de vulneració de la intimitat. L'empresa defensa que la finalitat és evitar els furts
L’Audiència Nacional ha ordenat a la cadena de roba i complements H&M que cessi “immediatament” l’escorcoll diari de les bosses dels empleats per evitar furts.
La Sala Social considera que suposa una invasió injustificada de la intimitat perquè l’empresa no ha provat l’entitat de suposades pèrdues o que es tracti d’una mesura necessària i proporcionada per evitar-les.
D’aquesta manera, estima una demanda d’UGT a la qual es va adherir CCOO després de quedar provat que l’empresa obligava els treballadors a obrir les seues bosses al personal de seguretat. També es fa una revisió de taquilles una vegada al mes de forma aleatòria i regular. L’empresa afirma que la mesura persegueix una finalitat legítima per frenar les pèrdues per furts per part dels empleats.