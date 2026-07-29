Crònica d’una estafa: Deu anys del "fals conegut" a Lleida
Com un veí de la Mariola va utilitzar records inventats de la infància per alimentar la seua ludopatia i trencar la tranquil·litat dels carrers de la capital del Segrià
Aquest 2026 es compleix una dècada des que la ciutat de Lleida es veiés sacsejada per una sèrie d’enganys recurrents que SEGRE va batejar com l’estafa del "fals conegut". Aquesta és la crònica dels fets que van marcar la primavera i l’estiu de 2016.
Tot va començar a fer-se públic a mitjans d’abril de 2016. El dia 13 d’aquell mes SEGRE publicava l’inici de tota la història: "Denuncien estafes d’un fals conegut a Lleida". Els Mossos d’Esquadra van començar a rebre un degoteig constant de denúncies de ciutadans que relataven una trobada similar en ple carrer. El protagonista d’aquestes històries era un home de mitjana edat que abordava les seues víctimes amb una familiaritat sorprenent.
El Modus operandi: "Hola, em recordes?"
L’estafador, que en ocasions es presentava sota el nom fictici de Joan Balcells, utilitzava una tècnica d’enginyeria social senzilla però efectiva: fingia records compartits de la infància per guanyar-se la confiança de la víctima. Una vegada establert el vincle emocional, exposava la seua suposada tragèdia: tenia un familiar ingressat en un hospital de Barcelona i no disposava de mitjans econòmics per al viatge.
Sota aquest pretext, sol·licitava quantitats de diners que solien rondar els 50 euros. Encara que alguns ciutadans detectaven l’engany a temps, molts d’altres accedien a ajudar-lo, amb un recompte que va passar de mitja dotzena de denúncies inicials a més d’una dotzena en tot just uns dies.
El perfil de l’estafador: L’ombra de la ludopatia
La investigació policial no va tardar a donar els seus fruits. El 15 d’abril, SEGRE informava que els Mossos havien identificat el sospitós: un veí del barri de la Mariola. Segons fonts properes a la investigació, el mòbil darrere d’aquests fraus constants no era cap altre que la ludopatia; els diners obtinguts de les víctimes es destinaven immediatament a jocs d’atzar. Fins i tot es va arribar a saber que l’home podria haver estat actuant d’aquesta forma des de feia anys, amb testimonis de víctimes que asseguraven haver patit la mateixa estafa ja el 2011.
El laberint judicial i el gir a "delicte continuat"
A començaments de maig de 2016, el cas va fer un gir legal significatiu. Inicialment, cada estafa es tractava com un delicte lleu (l’antiga falta), ja que les quantitats individuals no superaven els 400 euros. Això resultava en judicis ràpids que acabaven en multes mínimes d’uns 30 euros, la qual cosa no impedia que l’estafador tornés als carrers immediatament.
Per frenar aquesta situació, el jutjat d’Instrucció 1 de Lleida, la Fiscalia i la defensa van acordar processar-lo per la via penal com a presumpte autor d’un delicte d’estafa continuat. Aquesta estratègia va permetre agrupar totes les denúncies en una sola causa, elevant la possible condemna a una pena d’entre sis mesos i quatre anys de presó
El retorn de l’estiu
Malgrat la pressió policial i judicial, el fenomen no va desaparèixer immediatament. Després d’un breu parèntesi, el juliol de 2016 es van detectar nous intents d’estafa en zones com la Zona Alta, el carrer Vallcalent i els voltants del col·legi Dominiques. El mètode continuava sent el mateix, demostrant la persistència del sospitós o fins i tot la possible implicació d’un germà seu en actes delictius similars.
Deu anys després recordem el cas del "fals conegut", un exemple de com la picardia, alimentada per una addicció, va poder posar en perill la confiança dels ciutadans i forçar un canvi en l’estratègia judicial per donar una resposta efectiva als petits fraus reiterats.