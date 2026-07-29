ECONOMIA
Mor als 95 anys Josep Vilarasau, gran modernitzador de La Caixa
Va capitanejar la seua expansió comercial
L’expresident de La Caixa Josep Vilarasau Salat, el gran modernitzador d’una entitat que va liderar durant més de 20 anys, va morir ahir als 95 anys. Vilarasau va ser el responsable del procés de transformació, informatització, expansió comercial i territorial del banc i la persona que va fitxar qui s’ha convertit també en una de les figures més rellevants de l’entitat, Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa.
Fill d’una família burgesa barcelonina, Vilarasau (Barcelona, 1931) va ser nomenat director general de La Caixa, en aquell moment Caixa de Pensions, el 1976 i va assumir la presidència de l’entitat el 1999 “llavors ja Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”, rellevant Josep Antoni Samaranch, fins a l’any 2003.
Vilarasau, que després va ser president honorífic de La Caixa i del patronat de la Fundació La Caixa, va ser també president durant una dècada (del 1989 al 1998) d’Autopistes, Concessionària Espanyola (Acesa), i vicepresident del grup Repsol, càrrec per al qual va ser nomenat el 1999 en representació de La Caixa.El 2012, Vilarasau va publicar les seues memòries, El extraño camino a La Caixa (RBA), en les quals repassava la seua llarga trajectòria professional, que és també el reflex de l’últim mig segle d’història econòmica d’Espanya. Va rebre diversos premis, com la Creu de Sant Jordi 2004.