Quarta onada de calor de l'estiu: Temperatures en ascens a Lleida amb màximes de 40 graus
La calor intensa es mantindrà fins al cap de setmana amb nits tropicals i possibilitat de tempestes al Pirineu durant els pròxims dies
Les temperatures continuen pujant a la província de Lleida aquest dimecres, amb valors màxims que assolirien els 40-41 ºC a la plana i per sobre dels 35 ºC al Pirineu. Les mínimes registraran un lleuger ascens, amb nits tropicals de 20 ºC a les zones de plana i valors d'entre 16 i 18 ºC al nord de la demarcació.
El cel es mantindrà pràcticament clar durant la major part de la jornada, encara que podrien créixer alguns núvols d'evolució al llarg de la segona meitat del dia al Pirineu, sense descartar algun xàfec aïllat. Quant al vent, bufarà del sud-est moderat a partir de la tarda.
Dijous amb calor persistent i poques variacions
La jornada de dijous mantindrà la calor intensa sense canvis significatius respecte a les temperatures. Es rondaran o superaran els 40 ºC a la plana de Lleida i 36 ºC a alguns punts de la Val d'Aran. El cel es mantindrà poc ennuvolat o força serè, i bufarà el migjorn amb ratxes moderades durant les hores de la tarda.
Divendres amb calor extrema i tempestes al Pirineu
Divendres els termòmetres registraran pocs canvis, i la calor intensa afectarà tota la província, assolint novament els 40 ºC amb nits tropicals. La previsió apunta a temps assolellat, encara que creixeran núvols d'evolució al Pirineu amb possibilitat d'alguna tempesta. A la resta del territori es formaran núvols mitjans i alts.
Cap de setmana amb intervals ennuvolats
Dissabte la jornada presentarà alguns intervals ennuvolats, amb possibilitat d'algun xàfec o tempesta al Pirineu. Les temperatures registraran pocs canvis, i novament s'assolirien els 39-40 ºC a molts punts de la província. El vent bufarà del sud i sud-est amb ratxes moderades al llarg del dia.