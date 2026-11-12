BISBATS
Comptes en positiu a l’Església
Les tres diòcesis van ingressar l’any passat 16,3 milions, un 6,2% més, amb una pujada del 18,8% de la Renda. La d’Urgell segueix com la que més ingressa, tot i que va registrar una caiguda del 2,8%
Els bisbats van presentar fa uns dies, amb motiu del Dia de l’Església Diocesana i la Col·lecta, el balanç de la seua activitat econòmica i assistencial. Segons els informes publicats per les diòcesis en les seues pàgines web i a la revista Nuestra Iglesia, les de Lleida, Urgell i Solsona van obtenir el 2025 en el seu conjunt més de 16,3 milions d’euros en ingressos, un 6,2% més respecte al 2024. Un increment que es deu a les aportacions de la ciutadania a través de la Renda, amb el 43,4% del total dels fons recaptats, que van ascendir a més de 7,1 milions d’euros, amb una pujada del 18,8% respecte al 2024. Tanmateix, les aportacions dels fidels a través de col·lectes, amb més de 3,2 milions que representen el 19,9% del total, van baixar un 4,8% en el conjunt de les tres diòcesis.
Malgrat que el bisbat d’Urgell es manté com el que més ingressa, va ser l’únic que va registrar un descens, lleuger, del 2,8%, fins als 6,4 milions d’euros. A través de la declaració de la Renda, va rebre més de 2,7 milions d’euros, el 42,3% del total, amb una pujada mínima que no arriba a l’1% de les aportacions directes dels fidels, amb 1,4 milions. Pel que fa a les despeses, gairebé el 36% es van destinar a conservació d’edificis, i van augmentar per activitats pastorals. Mentrestant, el bisbat de Solsona és el que va registrar l’augment d’ingressos més gran l’any passat, amb un 17,9% més, fins a més de 5,6 milions d’euros. També van baixar les aportacions dels fidels, que representen el 20,5%, i va augmentar un 16% el de la Renda. En l’apartat de despeses, destaca la pujada dels sous al clergat i el personal laic. Al de Lleida, els ingressos van pujar un 7,1%. Del 2025, destaca l’increment del 52% dels ingressos per patrimoni i altres activitats, i, de les despeses, van pujar un 11,2% els d’accions pastorals i assistencials.