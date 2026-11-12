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Comptes en positiu a l’Església

Les tres diòcesis van ingressar l’any passat 16,3 milions, un 6,2% més, amb una pujada del 18,8% de la Renda. La d’Urgell segueix com la que més ingressa, tot i que va registrar una caiguda del 2,8%

La catedral de Solsona durant l’ordenació d’un nou sacerdot el mes de juny passat. - SEGRE

La catedral de Solsona durant l’ordenació d’un nou sacerdot el mes de juny passat. - SEGRE

Publicat per
Laura GarcíaRedactora Segre

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Els bisbats van presentar fa uns dies, amb motiu del Dia de l’Església Diocesana i la Col·lecta, el balanç de la seua activitat econòmica i assistencial. Segons els informes publicats per les diòcesis en les seues pàgines web i a la revista Nuestra Iglesia, les de Lleida, Urgell i Solsona van obtenir el 2025 en el seu conjunt més de 16,3 milions d’euros en ingressos, un 6,2% més respecte al 2024. Un increment que es deu a les aportacions de la ciutadania a través de la Renda, amb el 43,4% del total dels fons recaptats, que van ascendir a més de 7,1 milions d’euros, amb una pujada del 18,8% respecte al 2024. Tanmateix, les aportacions dels fidels a través de col·lectes, amb més de 3,2 milions que representen el 19,9% del total, van baixar un 4,8% en el conjunt de les tres diòcesis.

Malgrat que el bisbat d’Urgell es manté com el que més ingressa, va ser l’únic que va registrar un descens, lleuger, del 2,8%, fins als 6,4 milions d’euros. A través de la declaració de la Renda, va rebre més de 2,7 milions d’euros, el 42,3% del total, amb una pujada mínima que no arriba a l’1% de les aportacions directes dels fidels, amb 1,4 milions. Pel que fa a les despeses, gairebé el 36% es van destinar a conservació d’edificis, i van augmentar per activitats pastorals. Mentrestant, el bisbat de Solsona és el que va registrar l’augment d’ingressos més gran l’any passat, amb un 17,9% més, fins a més de 5,6 milions d’euros. També van baixar les aportacions dels fidels, que representen el 20,5%, i va augmentar un 16% el de la Renda. En l’apartat de despeses, destaca la pujada dels sous al clergat i el personal laic. Al de Lleida, els ingressos van pujar un 7,1%. Del 2025, destaca l’increment del 52% dels ingressos per patrimoni i altres activitats, i, de les despeses, van pujar un 11,2% els d’accions pastorals i assistencials.

Continua baixant el nombre de sacerdots, amb 198 entre les tres diòcesis

Les tres diòcesis lleidatanes comptaven, a finals del 2025, amb 198 sacerdots, sis menys que el 2024, segons les memòries publicades. La de Lleida en tenia 80, un menys; 67 la d’Urgell, que es manté, i 51 la de Solsona (-5). També va caure el nombre de religioses i religiosos, amb 243 davant els 256 d’un any abans. A aquests s’afegirien els monjos i monges de clausura, amb 36 entre els tres bisbats (39 el 2024), dels quals 19 eren a Solsona, 8 a Lleida i 9 a Urgell. Segons les dades publicades, les tres diòcesis comptaven el 2025 amb 403 catequistes, 49 menys que el 2024.Pel que fa a l’activitat celebrativa, en el conjunt de les tres diòcesis es van celebrar 3.121 sagraments, un 3,7% més respecte a un any abans. A la diòcesi de Lleida es van celebrar 438 batejos, 41 més que el 2024. També van augmentar les confirmacions, amb 80 més fins a un total de 253. En canvi, van baixar les primeres comunions, amb 403 (-17), i els matrimonis, que van ser 64 (-19). Al bisbat d’Urgell, es van celebrar 467 batejos, tres més; 378 confirmacions, 61 més; 465 primeres comunions (-46) i 170 matrimonis, 17 més. Finalment, a la diòcesi de Solsona es van mantenir estables els batejos, amb 194 (-1), van baixar les primeres comunions, amb 50 menys, fins a un total de 169, i van pujar els matrimonis, fins als 48 (8 més) i les confirmacions, amb 72 (15 menys). En el cas de Lleida, el bisbat destaca també el catecumen d’adults (accés als sagraments d’iniciació cristiana per a majors d’edat). Des de l’any 2012, ha incorporat 96 persones.Així mateix, les memòries de les diòcesis lleidatanes detallen la tasca assistencial. El 2025 van atendre 25.770 persones en 95 centres.

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