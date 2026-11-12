INICIATIVES
El Gran Recapte arriba aquest divendres a Lleida amb 226 punts solidaris de recollida d'aliments
Es prolongarà fins dissabte i s’espera mobilitzar més de mil voluntaris
La 18 edició del Gran Recapte començarà demà divendres i es prolongarà fins dissabte, 13 i 14 de novembre, amb un total de 226 punts de recollida distribuïts entre supermercats i establiments de les comarques de Lleida. Sota el lema Graaaaaan. Tan gran que només hi faltes tu!, vol posar en relleu la força de la participació ciutadana i recordar que la solidaritat col·lectiva és imprescindible per garantir una alimentació digna per a tothom.
El Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida afronta aquesta nova edició amb la finalitat de mobilitzar 1.100 persones voluntàries i recollir aliments per donar resposta a les necessitats de persones i famílies en situació de vulnerabilitat. A les portes de l’inici de la campanya, l’entitat ja ha aconseguit cobrir entre el 70% i el 80% de les necessitats de voluntariat, encara que confia a incrementar aquesta xifra durant les pròximes hores. Per aquesta raó, manté oberta la crida a la participació, especialment per cobrir els torns de dissabte amb horaris flexibles. Les persones interessades a col·laborar-hi encara es poden inscriure trucant al 973 25 76 12.
Enguany, el Gran Recapte posa el focus en les anomenades “noves pobreses”, una realitat que afecta cada vegada més famílies que, malgrat disposar d’ingressos, tenen dificultats per afrontar les despeses bàsiques a causa de l’encariment del cost de la vida.
A la demarcació de Lleida, un total de 15.682 persones recorren al Banc dels Aliments per cobrir les seues necessitats alimentàries. Desde El Palet, el centre de distribució de l’entitat, també s’ha detectat un augment de les consultes de famílies que fins fa poc mantenien una situació econòmica estable.
Durant les jornades de demà i de dissabte, es podran fer donacions d’aliments en els 226 punts de recollida habilitats a les comarques de Lleida. Entre els productes més necessaris es troben la llet, l’oli, les conserves de peix i carn, l’arròs, la pasta, els llegums cuits i els aliments infantils. A més, també es podran fer aportacions econòmiques a través de la pàgina web www.granrecapte.org i del Bizum 33596 fins al dia 30 de novembre. Aquestes donacions permeten al Banc dels Aliments adquirir i distribuir els productes en funció de les necessitats de les persones ateses.