Els mediadors d’assegurances es reuneixen a Agramunt
El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Lleida va reunir dimarts a una trentena de col·legiats a Agramunt amb motiu de la seua trobada anual amb els directors territorials de les entitats. Els assistents a la jornada, dedicada al torró i el xocolate, van visitar La Casa de la Xocolata, on van conèixer el procés d’elaboració del xocolate a la pedra, i el Museu del Torró i la Xocolata, abans d’acabar el recorregut a la botiga de Torrons Vicens.