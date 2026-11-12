Treball a les obres malgrat haver-hi més incidència
Coell situa entre un 3 i un 4 per cent el seguiment dels treballadors en el sector de la construcció, mentre que Pimec el limita més, fins a un 0,8% a les comarques lleidatanes
Una de les grans reivindicacions de la jornada de vaga convocada ahir era la necessitat de comptar amb una política que ofereixi habitatges assequibles per als treballadors, tant de lloguer com en compra. El sector de la construcció, en especial el de l’edificació, es manté sota escrutini perquè l’oferta està molt per sota de la demanda. En aquest context, ahir la vaga va registrar una incidència molt desigual.
Mentre que al conjunt de Catalunya Pimec calculava que un 10,2 per cent dels treballadors de les obres es van sumar a l’aturada general, a la província de Lleida estima que amb prou feines va representar un 0,8 per cent. Aquesta xifra és molt inferior a la calculada per la patronal lleidatana Coell, el president de la qual, Josep Maria Gardeñes, estimava que entre un 3 i un 4% de les plantilles es van afegir a la convocatòria de vaga.
Mida de les empreses
La incidència va ser més elevada a les companyies més grans, amb més volum de treballadors i més pes dels sindicats. A Lleida hi ha 17.494 treballadors afiliats a la Seguretat Social al sector de la construcció.
La construcció compta amb un nombre important de treballadors autònoms que, en la majoria dels casos, no es van afegir a la vaga, segons el president de l’Associació Multisectorial d’Autònoms de la Província de Lleida (Amall), Pere Roqué. “Els autònoms que treballen sols han seguit les seues tasques habituals en tots els sectors, com els que compten amb un o dos empleats”, va afirmar.