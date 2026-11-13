La caiguda global de Microsoft deixa sense servei els correus corporatius d'usuaris de tot el món
La tecnològica descarta de moment una "activitat maliciosa" com a causa de l'incident
Una caiguda global de servidors de Microsoft aquest dijous al vespre ha tombat l'activitat de correus corporatius d'usuaris de tot el món que utilitzen els serveis d'aquesta tecnològica, segons ha informat la companyia en comunicats oficials. Microsoft ha detectat que un procés central dels servidors afectats queda saturat, la qual cosa provoca una pèrdua de capacitat dels serveis. "Hem determinat que la càrrega elevada no està impulsada per un augment del tràfic, sinó per un nombre de servidors que estan inesperadament no disponibles, forçant la infraestructura restant", ha detallat. La companyia ha descartat "de moment" una "activitat maliciosa" com a causa de l'incident.
L'empresa observa una "recuperació parcial" dels servidors, tot i que amb resultats "limitats". "Estem continuant a treballar en la recuperació dels nostres servidors mentre implementem accions addicionals d’optimització del tràfic per millorar l’estabilitat del servei i augmentar la capacitat", ha explicat Microsoft a primera hora d'aquest divendres.
La tecnològica ha assegurat que continua monitorant l'activitat en diverses regions per avaluar l'estat dels servidors i determinar quines mesures es poden prendre per millorar-ne la capacitat. Això inclou revisar el rendiment dels servidors i confirmar que les parts desenvolupades s'han aplicat i funcionen segons el previst. També pren mesures per ampliar les capacitats mitjançant l'ús de màquines virtuals.
Microsoft ha reiterat que continuaran tractant la situació "amb urgència i prioritat fins a la seva resolució completa", i ha apuntat que oferiran detalls "exhaustius" sobre l'arrel de l'incident un cop mitigat l'incident, mitjançant un informe posterior.