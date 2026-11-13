Microsoft segueix amb problemes en una vintena de serveis mentre prova de restablir-los
Fins al moment, no té constància que l’incident l’estigui causant alguna activitat maliciosa
Microsoft 365, la plataforma de Microsoft que reuneix eines de treball com l’Outlook, Teams, Word i Excel, continua aquest divendres amb fallos que dificulten els seus usuaris accedir al correu, gestionar reunions i utilitzar el seu assistent d’intel·ligència artificial. Microsoft intenta estabilitzar la seua infraestructura al núvol després d’una interrupció massiva iniciada aquest dijous que manté amb fallos greus a prop de vint eines corporatives i educatives a tot el món, segons l’últim informe tècnic publicat per l’empresa.
La companyia ha començat a aplicar un pegat en el seu component d’autenticació i enrutament que comença a mostrar "resultats positius en l’estabilitat del servidor", segons ha indicat. Fins al moment, no té constància que l’incident ho estigui causant alguna activitat maliciosa, ha apuntat.
Més de 70 països, entre ells Espanya, es troben afectats per aquests fallos de serveis de la companyia nord-americana. L’origen de la crisi resideix en una caiguda d’Exchange Online, el motor de correu electrònic al núvol de la tecnològica, un fallo que s’ha propagat en cascada a tots els serveis que depenen d’Exchange per consultar bústies, calendaris, permisos o arxius|arxivaments compartits. D’acord amb l’informe oficial d’incidència de Microsoft, l’impacte s’estén a una vintena d’aplicacions clau, de manera que els usuaris pateixen bloquejos per accedir a l’Outlook (en web, escriptori i mòbil) i retards en l’entrega de correus.
A Microsoft Teams, encara que les trucades i xats grupals bàsics funcionen, és impossible programar, editar o veure reunions al calendari, així com crear canals privats o esdeveniments en viu. Quant a la seua intel·ligència artificial, Microsoft Copilot 365 presenta errors de càrrega i no pot accedir a dades de treball com correus, calendaris o documents.