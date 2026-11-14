El 012, el telèfon d'atenció ciutadana, comença a atendre també els caps de setmana des d'aquest dissabte
El conseller Dalmau diu que es resol una “anomalia històrica” en el marc de la reforma de l’administració
El 012 estén el servei als caps de setmana per primera vegada des d’aquest dissabte. A partir d’ara, el telèfon d’atenció ciutadana de la Generalitat atendrà també els dissabtes i diumenges no festius de nou del matí a vuit del vespre, i mantindrà l’horari habitual de dilluns a divendres, de 8h a 22h de la nit. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que el canvi resol una “anomalia històrica” d'un telèfon "de referència", per tal de "fer la vida més fàcil i perquè tramitar, demanar un ajut, o sol·licitar informació estigui a l’abast de tothom”. Entre gener i octubre d’aquest 2026, el 012 ha atès més de 2,2 milions de trucades, un 14% més que en el mateix període de l’any passat.
El 012 és el canal directe de la ciutadania amb la Generalitat de Catalunya. Permet obtenir informació general sobre qualsevol àmbit competencial, resoldre dubtes i fer tràmits en línia amb l’ajuda d’un agent. La trucada és gratuïta des del juliol de 2024.
En aquest sentit, l’ampliació del servei per incloure també els caps de setmana vol fer-lo més “accessible i adaptat a les necessitats de la ciutadania”.
El conseller Albert Dalmau ha situat aquesta novetat en el marc de la reforma de l’administració que impulsa el Govern. “Ho estem fent de dues formes, la primera és a través de l’atenció presencial, obrint oficines arreu del territori i amb oficines d’atenció ciutadana mòbils”. Sobre la segona, el 012, Dalmau assegura que “és el telèfon de referència per a tota la informació ciutadana a Catalunya” i considera que aquest dissabte es “resol una anomalia històrica” en tenir-lo disponible per primer cop també en cap de setmana.
Dalmau ha argumentat la decisió, en part, en el fet que els caps de setmana hi ha més disponibilitat de temps. “És quan la gent té temps, quan estàs amb la família, quan surt el moment de fer un tràmit”, ha asseverat.
Més de 2 milions de trucades anuals
El telèfon 012 ha rebut des del 2024 més de 2 milions de trucades anuals, per consultes, o tràmits com sol·licituds d’ajudes. Enguany entre gener i octubre ja se n’han realitzat 2,25 milions, un 14% més que l’any passat en aquest punt de l'any. El 2025 va ser l’any amb més trucades registrades pel servei des del 2017, un total de 2,32 milions.
Àmbits de consulta més habituals
Les dades facilitades pel departament de Presidència mostren que una part important de les consultes estan relacionades amb necessitats quotidianes i amb l’accés a drets i prestacions. Entre gener i octubre de 2026, l’àmbit amb més volum ha estat societat, ciutadania i famílies, amb 400.657 consultes, seguit de mobilitat i transport, amb 314.625, i economia, amb 213.660.
Quant a motius concrets, la renda garantida de ciutadania encapçala les consultes, amb 83.738 atencions. La segueixen les qüestions tributàries relacionades amb embargaments o l’origen del deute, amb 56.795, i el reconeixement del grau de discapacitat, amb 44.068. També destaquen els ajuts al lloguer i les beques i ajuts educatius.
350 agents informadors
L’equip del 012 està format per 350 agents que informen, resolen dubtes i acompanyen les persones en l’ús dels serveis digitals, des d’una seu física ubicada al passeig de la Zona Franca.
El servei també incorpora ‘agents digitals’, personal especialitzat que ofereix suport presencial i ajuda les persones a completar tramitacions. Aquest acompanyament afavoreix l’autonomia i evita que la bretxa digital deixi ningú enrere. La satisfacció amb el servei se situa en una valoració mitjana de 4,82 sobre 5 entre gener i octubre de 2026.