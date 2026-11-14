Confirmat per Hisenda: aquest és el límit per donar diners a familiars sense pagar impostos
Les transferències bancàries superiors a 10.000 euros s’han de declarar obligatòriament davant de l’Agència Tributària com a donacions
Las transferències bancàries entre familiars estan subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD) quan es consideren donacions, segons estableix la normativa fiscal vigent a Espanya. L’Agència Tributària aplica diferents llindars de control i declaració que els contribuents han de conèixer per evitar sancions econòmiques i complir amb les seues obligacions fiscals.
La legislació espanyola, concretament la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, obliga les entitats financeres a monitorar les operacions bancàries mitjançant sistemes automatitzats que detecten patrons inusuals. Aquest marc normatiu busca impedir operacions il·lícites i garantir la integritat del sistema financer nacional.
Llindar de 10.000 euros per declarar transferències obligatòriament
El límit establert per Hisenda per declarar transferències bancàries se situa en 10.000 euros. A partir d’aquesta quantitat, existeix l’obligació legal de presentar la corresponent declaració de l’Impost sobre Successions i Donacions. No obstant, les operacions que superin els 6.000 euros també poden ser objecte d’anàlisi per part de l’Agència Tributària en virtut de les mesures antifrau.
Qualsevol ciutadà que realitzi una donació superior a 3.000 euros ha d’emplenar el model 651 d’Hisenda per formalitzar correctament l’operació. Aquest tràmit resulta fonamental per evitar que la transferència sigui considerada una donació no declarada i, per tant, susceptible de sanció administrativa.
Sancions per no declarar donacions a familiars
L’incompliment de l’obligació de declarar una donació comporta multes que oscil·len entre 600 euros com a mínim i fins el 50% del valor total de la donació no declarada. A més, depenent de la gravetat de la infracció comesa, el contribuent pot enfrontar-se a una amonestació pública o privada per part de les autoritats fiscals.
La correcta declaració d’aquestes operacions permet als ciutadans evitar problemes amb l’Agència Tributària i complir la legalitat vigent. Les transferències entre familiars constitueixen una pràctica habitual que requereix especial atenció quan assoleixen les quantitats esmentades.
Fiscalitat autonòmica de l’impost sobre donacions
Encara que l’Impost sobre Successions i Donacions és de caràcter estatal, la seua gestió i recaptació correspon a les comunitats autònomes. En el cas d’Aragó, s’aplica un tipus impositiu progressiu entre el 7,65% i el 34%, en funció del valor de l’herència o donació i del grau de parentiu entre les parts.
Com més gran sigui l’import de la donació rebuda, més elevat resultarà el percentatge aplicable. Aquesta progressivitat fiscal pretén ajustar la càrrega tributària a la capacitat econòmica manifestada en cada operació.
Altres obligacions fiscals amb moviments de diners
Els ciutadans que manegen quantitats significatives de diners han de complir diverses obligacions davant d’Hisenda més enllà de les donacions. Les transferències internacionals superiors a 10.000 euros, tant enviades com rebudes des de l’estranger, requereixen declaració obligatòria davant de les autoritats fiscals.
Així mateix, qualsevol persona que entre o surti d’Espanya portant 10.000 euros o més en efectiu, o el seu equivalent en una altra divisa, ho ha de declarar davant de les autoritats duaneres en el moment del pas fronterer. Finalment, els moviments de diners en efectiu dins del territori nacional superiors a 100.000 euros també estan subjectes a l’obligació de declaració davant de l’Agència Tributària.