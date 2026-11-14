ENOLOGIA
Èxit del Tast Magistral al Castell del Remei, amb més de 130 inscrits
Èxit de participació ahir al celler Castell del Remei, a Penelles, del Tast Magistral que va dirigir el vitinivicultor, enòleg i responsable de l’empresa Tomàs Cusiné. L’espai d’activitats socials i culturals del celler, la sala Lucilla Atilia, gairebé es va quedar petita per acollir el total de 132 inscrits que es van apuntar a un tast de 16 tipus de vins tant del Castell del Remei com de les marques Tomàs Cusiné, El Vilosell; Cèrvoles, La Pobla de Cèrvoles; i Cara Nord, de les muntanyes de Prades.
La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González-Antó, va explicar a SEGRE que “no pensàvem que vindria tanta gent”, destacant que, a més de professionals del món del vi com sommeliers, “també hi van assistir molts amants de la cultura vinícola i aficionats al món del vi, de tota la província i també d’altres punts de Catalunya, i gent jove”. Així, no descarta noves iniciatives com aquesta, per “continuar fomentant la cultura vinícola i el consum moderat del vi”.