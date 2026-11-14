Rosalía arrasa als Latin Grammy i s’adjudica sis premis per ‘Lux’ i ‘La perla’
Rosalía va ser la gran triomfadora a la gala dels Latin Grammy a l’aconseguir sis guardons, entre els quals dos dels més importants de la nit, millor àlbum per Lux i millor cançó per La perla. L’artista barcelonina també va ser reconeguda en les categories de millor cançó pop, millor àlbum alternatiu i millor videoclip de format curt per Sauvignon Blanc, a més de rebre un premi a l’enginyeria de so del seu disc. “Lux ha estat un salt al buit. És molt important que puguis dir la teua veritat, i aquest disc és la meua veritat”, va afirmar emocionada. La gala també va distingir Alejandro Sanz pel seu àlbum ¿Y ahora qué +?, Karol G per Tropicoqueta i Jorge Drexler per Taracá, mentre que Alaska va rebre un reconeixement.