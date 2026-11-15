Aragó diu que restaurarà les pintures profanes de Sixena per exhibir-les el 2028
El govern d’Aragó iniciarà treballs tècnics i de restauració de les pintures profanes de Sixena que conserva el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) –un dels dos cicles artístics que la justícia ha ordenat tornar–, una vegada que tornin al monestir oscenc el 2 de desembre que ve. L’objectiu: exhibir-les al públic a partir dels primers mesos del 2028. Així ho va anunciar ahir el president del govern d’Aragó, Jorge Azcón, després d’una visita tècnica a l’edifici. “Seixanta-sis anys després, les obres tornaran finalment al lloc per al qual van ser concebudes i on adquireixen tot el seu significat”, va subratllar. La tornada del conjunt mural romànic serà “una magnífica notícia per a Aragó i per al patrimoni cultural, ja que tornaran al seu context original”, va remarcar Azcón.
Els treballs per al desmuntatge, embalatge i transport d’aquestes pintures des de la sala 17 del MNAC, on s’exhibeixen, fins al monestir començaran aquest dimarts vinent, a porta tancada i amb la participació d’un equip tècnic proposat per Aragó. Azcón va reclamar de nou el retorn també de les pintures de la Sala Capitular del monestir, una operació de trasllat que des del MNAC s’insisteix a qualificar de temerària.