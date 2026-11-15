Rodalies continua acumulant retards aquest diumenge per un robatori de coure i incidències operatives
Més de la meitat de trens en circulació a Catalunya mregistren demores, malgrat que Renfe preveia recuperar la normalitat aquest cap de setmana
La circulació a la xarxa de Rodalies no s'ha normalitzat aquest diumenge i continuen els retards a diverses línies. Un robatori de coure entre Badalona i la Sagrera provoca demores d'uns 30 minuts a l'R1, segons ha informat Renfe. D'altra banda, a causa d'una "incidència operativa", també s'ha establert un servei de reforç per carretera a la mateixa línia entre Maçanet-Massanes i Blanes, i entre Blanes i Mataró.
En altres línies, com l'R4, l'R2 Sud i l'R11, els retards oscil·len aquest diumenge entre els 15 i els 30 minuts. De fet, a les 9.00 hores, més de la meitat dels trens en circulació a Catalunya, 39 de 66, presentaven demores que arribaven fins als 60 minuts.
Renfe esperava normalitzar la circulació a Rodalies "durant el cap de setmana" gràcies a l'acord laboral aconseguit amb el sindicat Semaf. Aquest pacte evita que els maquinistes hagin d'anar a l'estació de Sants per iniciar la jornada laboral i recupera l'antic sistema de torns, horaris i estacions d'inici de servei.
Segons Renfe, aquesta decisió permet millorar l'organització interna i l'operativa a les capçaleres de les línies, amb l'objectiu de gestionar els recursos de manera més eficient.