Els estudiants convocats a vaga el 26 N, coincidint amb la de mestres
Ho ha anunciat el SEPC
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha anunciat una convocatòria de vaga per al 26 de novembre, coincidint amb la que ja hi ha convocada de docents.
A la convocatòria, l'entitat estudiantil denuncia el "desmantellament dels serveis públics" i unes condicions educatives "de misèria", i lamenta que les mesures aprovades pels diferents governs han estat "insuficients". El text, però, apunta amb més contundència al govern de Salvador Illa: "No es tracta d'un conflicte entre docents i estudiants, sinó de poder canalitzar la ràbia cap al Departament d'Educació i cap al PSC, per assenyalar els veritables responsables del desmantellament dels serveis públics".
Lleida
L’Assemblea Educativa convoca un nou cicle de vagues a partir del 26 de novembre
Marc Carbonell