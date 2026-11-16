L’espectacle ‘K-barret’ del Mil·lenari de Cervera omple el Gran Teatre de la Passió
El K-barret dedicat al Mil·lenari de Cervera va omplir dissabte a la nit amb més d’un miler d’espectadors el Gran Teatre de la Passió, informa X. Santesmasses. L’espectacle, dirigit per Pep Oriol, va presentar una dotzena d’interpretacions combinant música, ball i teatre a càrrec de la companyia local La Famíglia. En el muntatge, amb coreografia d’Eva Fernández i escenografia d’Alba Cuñé, van participar una trentena d’actors i va comptar amb música en directe dirigida per Èric Grau. De les actuacions, es pot destacar la de Noèlia Solé –encarnant personatges com la Nasa Tabaco i Guinedilda– i la del presentador, Jan Carrasco. Una hora i mitja de crítica mordaç contra les classes dominants de fa mil anys, el clergat i la noblesa, i les d’avui, els oligopolis digitals.