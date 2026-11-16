TRÀNSIT
Quatre de cada deu víctimes mortals en accidents de trànsit a Lleida són motoristes
Nou dels 23 morts a la demarcació des de començament d’any. Interior es compromet a incrementar els controls, sobretot en col·lectius vulnerables, i Trànsit apel·la a la “responsabilitat compartida”
Quatre de cada deu víctimes mortals registrades des de començament d’any en accidents de trànsit a les comarques lleidatanes són motoristes. Aquest col·lectiu és el que centra la preocupació del Servei Català de Trànsit. Només a la demarcació de Lleida, fins al mes de novembre han mort nou motoristes de les 23 víctimes per sinistres viaris. L’any passat, durant el mateix període, en van morir tres. Els dos últims accidents mortals a la província han estat de motoristes. El passat 19 d’octubre va morir un ciutadà alemany al patir una caiguda amb la moto a la C-462 en Sant Llorenç de Morunys, al Solsonès. Així mateix, un jove francès de 22 anys va morir el 8 de novembre a l’accidentar-se quan circulava amb moto a la carretera d’Eth Portilhon (N-141) a Bossòst, a la Val d’Aran.
Només a Lleida ciutat, s’han registrat tres accidents mortals de motoristes enguany. Tots al barri de Pardinyes: un al carrer Baró de Maials, a prop del Barris Nord, i dos l’estiu passat, amb menys de tres setmanes de diferència, al pont de Pardinyes. D’aquesta forma, els motoristes morts representen a Lleida el 43,4% del total de víctimes mortals, per sobre del 42% en el conjunt de Catalunya.
Des del 2010, en el conjunt de Catalunya s’han registrat 5.671 accidents amb morts o ferits greus en els quals hi havia implicats motocicletes o ciclomotors. Les 48 víctimes mortals d’aquest any ja superen les de tot el 2024 i el 2025.
Amb motiu del Dia Mundial en Record de les Víctimes d’Accidents de Trànsit, que es va commemorar ahir, Trànsit va fer una crida a incrementar la conscienciació sobre la vulnerabilitat dels motoristes, no només a les carreteres interurbanes, sinó també a les vies urbanes. En aquest sentit, va apel·lar a la “responsabilitat compartida” de tots els usuaris de la via, per la qual cosa també va demanar als vianants i ciclistes que incrementin la percepció del risc i siguin conscients de la seua fragilitat, i a la resta de conductors, que mantinguin conductes de respecte i prudència.
En l’acte de record celebrat ahir a Barcelona, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va dir que el compromís del Govern és continuar incrementant els controls preventius dels Mossos en les principals vies de Catalunya, especialment amb els conductors vulnerables, perquè es compleixi la normativa d’elements de seguretat passiva, i també amb controls de drogues.
Així mateix, Stop Accidents va exigir a les administracions que garanteixin la seguretat a les carreteres com “una obligació” amb la ciutadania. “La violència viària continua destrossant vides cada dia”, va alertar el seu president, Lidio Villasante. Ahir mateix, un motorista va resultar ferit lleu ahir després de xocar amb una altra moto a l’N-260 a Ribera d’Urgellet. A Agramunt, va abocar un vehicle a la carretera LV3231.