MEDI
Eliminar el petroli i el gas tensa la cimera del Clima
El primer esborrany d’acord demana reduir i eliminar els combustibles fòssils. Més diners contra el canvi climàtic
La Cimera del Clima (COP31) organitzada per l’ONU va seguir ahir a Antalya (Turquia) marcada per les tensions que va produir la primera proposta del possible acord final de la cita, ja que aquest primer esborrany contempla “accelerar l’eliminació” de combustibles fòssils com el petroli o el gas, encara que no aclareix com afrontar aquest objectiu –acordat ja en la COP28 de Dubai del 2023–, que en els últims anys ha trobat obstacles geopolítics en les guerres d’Ucraïna i de l’Iran. Aquest text preliminar podria ser bloquejat pels països productors de petroli, com l’Aràbia Saudita, que ahir ja va negar estar entorpint els acords sobre això.
El primer esborrany d’acord també planteja triplicar el finançament per a l’adaptació al canvi climàtic d’aquí al 2035 fins a un mínim de 120.000 milions de dòlars, amb la priorització de les subvencions per a l’adaptació al canvi climàtic abans que préstecs que agreugin el deute dels països en desenvolupament.
El text, liderat per Turquia i Austràlia, també apressa tots els països a “contribuir” amb l’objectiu d’electrificació global del 35% per al 2035, un objectiu al qual, segons va anunciar des de la seu de la cimera la ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, Espanya arribarà el 2030, cinc anys abans del previst en aquest primer esborrany.