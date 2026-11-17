ATENCIÓ
La telepsiquiatria evita un centenar de desplaçaments a Lleida des del Pirineu
La telepsiquiatria ha evitat un centenar de desplaçaments a Lleida des dels hospitals de l’Alt Pirineu i Aran en un any i mig. Aquesta modalitat telemàtica l’ofereix l’hospital Santa Maria de Lleida als serveis d’urgències de l’Hospital Comarcal del Pallars, la Fundació Sant Hospital i l’Espitau Val d’Aran, que no disposen de servei de salut mental de guàrdia. Fins fa un any i mig, els pacients que necessitaven atenció psiquiàtrica urgent fora de l’horari d’atenció habitual s’havien de desplaçar fins al servei d’urgències del Santa Maria i en aquests moments és el mateix professional que, des del centre lleidatà, efectua una valoració del pacient per mitjà d’una videoconferència.
En aquest temps, el servei ha fet 108 valoracions (55 a l’Espitau Val d’Aran, 32 al Pallars i 21 a la Seu), de les quals només 16 han acabat ingressant. En aquest sentit, Anna Mont, cap de secció de Salut Mental i Addiccions de Gestió de Serveis Sanitaris a l’Alt Pirineu i Aran, apunta que la idea del projecte és “optimitzar l’ús dels drets en salut mental”. En la mateixa línia, el gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent, afirma que “és una oportunitat única per tal de millorar l’atenció als pacients garantint un accés ràpid i equitatiu”.