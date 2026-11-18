Una discoteca lleidatana, de nou entre les 100 millors del món
Entra per sisena vegada consecutiva al rànquing de l’Associació Internacional de Lleure Nocturn
La discoteca Biloba de Lleida ha estat escollida al Top 100 de millors complexos de lleure nocturn del món, en un rànquing que elabora la International NightLife Association. Concretament, la discoteca lleidatana se situa al lloc 82 del The World’s 100 Best Clubs, un guardó que va ser atorgat aquest dimarts a la històrica sala La Paloma de Barcelona en el marc del Congrés Internacional de Lleure Nocturn. Biloba era una de les 27 discoteques catalanes que optaven a la llista i repeteix la mateixa posició que l’any passat. En aquest sentit, Biloba apareix en aquest rànquing mundial per sisena vegada consecutiva.
Biloba és una macrodiscoteca i espai de lleure situat al polígon Neo Parc de la ciutat de Lleida. Combina una pista coberta amb un espai a l’aire lliure amb piscina i sessions de tarda i nit. Al llarg de la seua història, per la discoteca lleidatana han passat artistes com Bad Bunny, Rauw Alejandro, Young Miko, Saiko, Quevedo, Trueno, Polimá, Lunay, Nil Moliner, Mora, Micro Tdh, Do Patrici, Mike Towers, Chimbala, Andy y Lucas, Rels B, Henry Mendez, Dvicio, Ptazeta, Morad, Fatima Hajji o Lola Indigio, entre altres.