La nova proposta de menjar per emportar firmada per dos coneguts restaurants lleidatans
Ferreruela i Tòfol porten la seua cuina al Sunka de Lleida amb el projecte 'CuiNat'
Els cuiners Gonzalo Ferreruela, del restaurant Ferreruela, i els germans Laia i Ismael Balsells, del Tòfol, impulsen CuiNat, un nou espai de cuina per portar al supermercat Sunka de Lleida que oferirà elaboracions preparades a la vista del client.
L'espai Sunka és al carrer de Bisbe Ruano de Lleida de la cadena de supermercats Plusfresc. El lloc combina la zona de supermercat amb altres per a activitats i actes. Així doncs, la proposta dels dos restaurants de la capital del Segrià aprofita aquest espai polivalent i planteja dos formats per adquirir el menjar preparat: els plats acabats de fer i la zona refrigerada.
Per una banda, hi ha l'opció dels plats fets a la vista dels clients, cuinats a les instal·lacions de Sunka i servits calents; i, d'altra banda, hi ha els àpats envasats per adquirir en horari comercial com a producte del supermercat. Les receptes de CuiNat estaran fetes amb productes de temporada i proximitat. Seran plats reconeixibles i, a més, el projecte també inclou la preparació de postres. De tant en tant es preveu incorporar plats de cuiners convidats per visibilitzar la cuina i els cuiners del territori lleidatà.