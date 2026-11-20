La formatgeria d'un poble de Lleida aconsegueix quatre medalles als World Cheese Awards
Cal Quitèria, d'Almacelles, supera els tres guardons aconseguits en l'anterior edició d'aquests prestigiosos premis
Formatges Artesans de Ponent, coneguts com a Cal Quitèria, d’Almacelles, han aconseguit quatre medalles en la 38 edició dels World Cheese Awards, celebrats el passat 12 de novembre a Còrdova. Els formatges Curat de cabra, Curat de cabra amb llet crua i Garrotxa van obtenir una medalla de plata cada un, mentre que Farcell semicurat de cabra va rebre una medalla de bronze. D’aquesta forma, superen els tres guardons de l’any passat.
El World Cheese Awards és un dels certàmens internacionals de referència del sector formatger. Un total de de 5.330 formatges de 45 països aspiraven als guardons i el jurat estava format per 270 experts procedents de 51 països.
D’entre tots els participants, només 108 formatges han obtingut la màxima distinció, el Super Gold. La formatgeria Betara del Lluçanés va ser l'única de l'Estat espanyol que va aconseguir tres guardons de la màxima categoria. Concretament per al Formatge de Cabra Farcell Ecològic, el Formatge de Cabra Farcell «El Gran de Betara» i el Formatge d’Ovella Farcell. També van aconseguir una medalla de plata per al Formatge de Cabra Farcell Jove i una de bronze per al Formatge de Cabra amb Cervesa.