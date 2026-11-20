ARTS
El poemari ‘Missa pagesa’ de Dolors Miquel, a escena
Dissident.Cia de Tarragona presenta demà l’adaptació a La Mercantil de Balaguer. Al circuit ‘Estrena’t al Territori’
Aquest 2026 s’han complert vint anys de la publicació de Missa pagesa, un poemari de la lleidatana Dolors Miquel escrit en forma de missa laica, i l’any que ve Edicions 62 té previst publicar-ne una nova edició. Per celebrar-ho, la jove formació teatral tarragonina Dissident.Cia ha portat el llibre a escena en forma d’espectacle que hibrida paraula, plàstica i música.
La sala La Mercantil de Balaguer acollirà demà dissabte (20.00 h) l’estrena d’aquesta Missa pagesa teatral, que pren la idea de “missa com a estructura simbòlica per sacsejar els rituals socials, morals i comunitaris”. Tres intèrprets (Xènia J. Martos, Erick García i Paula Comellas), sota la direcció de Neus Pàmies, transiten entre rols i identitats a través d’un paisatge sonor que s’origina a través de la veu i el cos. Tres protagonistes que busquen fugir de l’asfalt i tornar a acompanyar els passos, la terra, la collita, la verema, les fogueres de Sant Joan..., com en el poemari de l’escriptora lleidatana, en el qual recordava l’entorn idíl·lic de la infància a la seua Lleida natal i a la torre familiar.
Missa pagesa és un dels cinc projectes seleccionats de sengles companyies emergents al circuit Estrena’t al Territori, una iniciativa en la qual, juntament amb La Mercantil, participen les sales Trono de Tarragona, La Planeta de Girona, L’Aurora d’Igualada i Casa del Teatre Nu, de Sant Martí de Tous.