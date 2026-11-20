RECONEIXEMENTS
El projecte Malva, impulsat des d’Agramunt, guanyador de GIRA Dones
Els premis de Coca-Cola inclouen 8.000 euros de capital llavor i suport per emprendre
Sara González, natural de Lanzarote, i Miriam Valero, d’Agramunt, es van alçar dimecres a Madrid amb un dels premis de la desena edició de GIRA Dones, el programa de formació i suport a l’emprenedoria impulsada per Coca-Cola. Ambdós van ser reconegudes entre deu finalistes en la categoria Vull emprendre per Malva, un projecte amb seu a Agramunt des del qual elaboren masses de pizza sense gluten utilitzant principalment farina de cigró d’origen nacional i productes locals de proximitat.
El jurat va valorar la seua capacitat per identificar un nou nínxol de mercat i el triple impacte social, mediambiental i econòmic, sobretot per la contribució al territori.
El reconeixement es va anunciar durant la gala de clausura de GIRA Dones, en un acte que va comptar amb la presència de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, i Antonio Garamendi, president de la CEOE.
En aquesta desena edició, GIRA Dones va rebre 532 projectes d’emprenedoria i va comptar amb la participació de 1.372 dones. De totes les candidatures, deu projectes van arribar a la fase final, en la qual un jurat va seleccionar les quatre guanyadores.
Les finalistes gaudiran d’una mentoria de quatre mesos impartida per Impact Hub, mentre que les premiades van obtenir 8.000 euros de capital llavor, tres mesos d’acceleració empresarial i formació en ESIC.
El programa ofereix formació i acompanyament individualitzat a dones que volen desenvolupar una idea empresarial o consolidar un negoci en funcionament.
En aquesta edició es van impartir un total d’11.200 hores de formació. Al llarg dels deu anys de trajectòria, GIRA Dones n’ha acompanyat més de 24.900 de tot Espanya, prop de 2.000 de les quals a Catalunya, i ha destinat més de 580.000 euros a capital llavor i formació per a les guanyadores. L’impacte de la iniciativa també va quedar reflectit en l’estudi Evolució de l’emprenedoria de les dones 2015-2025, elaborat juntament amb l’Observatori de l’Emprenedoria d’Espanya.
Segons l’informe, el 53,9% de les participants de GIRA Dones ha creat i dirigit la seua pròpia empresa, mentre que el 45% dels negocis impulsats per participants que van emprendre fa més de quatre anys continua actiu.
“Hi havia idees empresarials molt potents, però creiem que podem fer-nos un lloc al mercat”, van assegurar. El capital rebut amb el premi de Coca-Cola els permetrà desenvolupar els primers prototips de les seues pizzes, elaborada amb només quatre ingredients i amb la farina de cigró com a base principal.
“Volem oferir una alternativa per a les persones celíaques, però també per a qualsevol que vulgui continuar gaudint d’una bona pizza amb ingredients naturals i locals”, van afegir.