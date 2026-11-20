Ramon Aiguadé, al capdavant del Col·legi de Fisioterapeutes
La candidatura Garantia de Futur, liderada per l’actual degà, el lleidatà Ramon Aiguadé, ha guanyat les eleccions de renovació de la Junta del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
La candidatura Garantia de Futur, liderada per l’actual degà, el lleidatà Ramon Aiguadé, ha guanyat les eleccions de renovació de la Junta del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.
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