El Teatre de l’Escorxador s’omple de circ transfeminista
El Teatre de l’Escorxador va acollir ahir l’espectacle Cossos en Revolta, un cabaret de circ transfeminista que barreja disciplines com el circ, música, teatre, moviment, paraula i humor per reivindicar la diversitat i qüestionar els rols i estereotips de gènere. Està coordinat artísticament per Anna Rubió, natural de Cervià de les Garrigues, des de l’associació menorquina Acirkaos. La d’ahir a Lleida va ser la primera parada de la gira fora de les illes Balears.