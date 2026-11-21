Artur Blasco i Giné rep el premi honorífic de la Càtedra Pirineus UdL
Artur Blasco i Giné, músic, investigador i divulgador del folklore i del cançoner popular català dels pobles del Pirineu, és el primer guanyador del premi honorífic de la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida. L’entrega tindrà lloc el 26 de novembre a la gala de premis de la Càtedra Pirineus UdL. Blasco ja ha rebut la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Cultura Popular de la Generalitat.