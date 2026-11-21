CERTAMEN
El Mercat de Nadal de Tàrrega tindrà noranta expositors i quaranta activitats
Continuació de la Fira d’Artistes, es farà els dies 11, 12 i 13 de desembre
El Mercat de Nadal de Tàrrega, situat al centre de la ciutat i continuació de la Fira d’Artistes, ja està totalment consolidat. L’edició d’aquest any (la tercera amb aquest format) se celebrarà de l’11 al 13 desembre. Reunirà 90 expositors d’artesania, art, decoració, joieria, cosmètica, alimentació i articles de regal, distribuïts pels carrers del Carme, Santa Anna i Agoders, així com per la plaça del Carme. A més, el mercat oferirà unes 40 activitats, entre tallers, degustacions gastronòmiques i actuacions musicals.
El regidor de Promoció Econòmica, Jaume Vall, va anunciar que es portarà a terme un estudi sobre l’impacte econòmic del Mercat de Nadal. Entre les novetats destaca la posada en marxa d’una nova plataforma web, creada pel dissenyador digital Eduard Falip, que ofereix una experiència més completa i accessible.
Les reserves de les activitats ja es poden tramitar a mercatnadal.tarrega.cat.
Aquest any, les degustacions es realitzaran en col·laboració amb la marca Gust de Lleida, de la diputació de Lleida.
En aquest sentit, el director de Promoció Econòmica, Ramon Boixadera, va subratllar que “volem promocionar el producte agroalimentari del territori i sensibilitzar la gent sobre el seu valor”.
Una altra de les novetats és la creació de l’Espai 0-3, per als més petits, amb un canviador, una zona de lactància i jocs adaptats.