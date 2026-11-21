Mor als 84 anys Jaume Tàpies, empresari hoteler de la Seu d'Urgell
Jaume Tàpies Travé, empresari hoteler i fundador de l’hotel El Castell de Ciutat de la Seu d’Urgell, va morir ahir a la capital de l’Alt Urgell als 84 anys d’edat. La seua trajectòria professional va estar vinculada principalment al desenvolupament d’aquest complex hoteler, situat als peus de l’antiga fortalesa de Castellciutat. El projecte va començar el 1969, quan Jaume Tàpies Travé va adquirir a l’Estat espanyol l’antic recinte militar, d’origen medieval, que llavors es trobava en estat de ruïna. La iniciativa preveia recuperar l’edificació històrica i habilitar un establiment hoteler.
Després dels treballs de rehabilitació i construcció de les noves instal·lacions de l’hotel, el complex va obrir les portes l’any 1973 amb el nom de Castell Motel. Amb els anys, el negoci va evolucionar fins a convertir-se en l’actual hotel El Castell de Ciutat, amb una oferta centrada en l’allotjament i la gastronomia local de qualitat.
Està previst que la cerimònia de comiat se celebri avui a les 11 hores a la Catedral de la Seu d’Urgell.