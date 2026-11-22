CULTURA
Dubrovnik acollirà la 39a edició de l’Aplec Internacional d’Adifolk el 2027
Dubrovnik (Croàcia) serà la ciutat europea que acollirà el 39 Aplec Internacional de Adifolk el 2027. L’anunci es va realitzar durant la 9 Gala de l’Any d’Adifolk, celebrada ahir al Teatre Ateneu de Tàrrega, una cita que tanca el cicle anual de difusió i internacionalització de la cultura popular catalana. Durant l’acte es van entregar, com a novetat, els XI Premis Baròmetre Casteller 2026, integrats per primera vegada en aquesta gala. En la categoria de Colla de l’Any, el reconeixement va ser per als Xiquets del Serrallo. A més, van ser distingides com a noves colles de 8 els Xiquets del Serrallo i la Colla Castellera de Figueres, mentre que Castellers d’Andorra, Colla Castellera del Baix Montseny i Xiquets de Copenhaguen van rebre el premi de noves colles de 7. També es van entregar els Premis Adifolk 2026, que reconeixen el grup de l’any, que el va guanyar Grallers de Segona; a la federació de l’any, que es va emportar Som Sardana; i a una personalitat destacada de l’àmbit, que va ser per al músic i activista cultural, Xavier Muixench.