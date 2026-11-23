Extreuen el coll d'un titanosaure d'un jaciment d'Isona i ara investigaran si correspon a una nova espècie
L'exemplar podria ser més gran que l'Abditosaure, del qual també es va extreure un coll el 2014 a Orcau
Paleontòlegs del Museu de la Conca Dellà i de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) han extret el coll d'un titanosaure al jaciment del Molí del Piteu, vora el poble d'Isona, al Pallars Jussà. Es tracta del segon coll de dinosaure que l'equip aconsegueix extreure a la zona, després del de l'Abditosaure que van recuperar a Orcau el 2014 i que aleshores es va considerar el coll més gran que s'havia extret a Europa. En aquest cas, però, les dimensions dels ossos apunten que l'animal podria ser encara més gran i pertànyer a una altra espècie de titanosaure de fa uns 70 milions d'anys. Ara el següent pas serà investigar les restes, que pesen més de quinze tones i mesuren fins a set metres de longitud i dos metres d'ample.
El director del Museu de la Conca Dellà i investigador de l'ICP, Àngel Galobart, ha explicat a l'ACN que el jaciment es va descobrir fa uns cinc anys, però que les excavacions no van començar fins dos anys després. Inicialment, s'hi van localitzar fragments d'ossos i, a mesura que avançaven els treballs, van aparèixer restes d'un titanosaure de grans dimensions. "Vam treure alguns d'aquests ossos llargs i, finalment, ens vam adonar que hi havia una part del coll, o possiblement tot el coll", ha relatat. Per poder extreure'l, els paleontòlegs van protegir els ossos amb resina acrílica i hi van construir una estructura de ferro i poliuretà al voltant, formant una caixa de grans dimensions que col·loquialment s'anomena mòmia.
Una de les característiques més destacades de les restes d'aquest dinosaure és que també inclouen part de la zona pectoral, de les extremitats anteriors i de la part cranial, que no es van recuperar en l'exemplar d'Orcau. A més, les vèrtebres podrien conservar-se en connexió anatòmica, és a dir, en la mateixa posició que tenien quan l'animal era viu. La preparadora paleontològica Elena Nieto ha explicat a l'ACN que això indicaria que, després de morir, les restes no van patir un transport important per corrents d'aigua o altres fenòmens naturals.
Les dimensions dels ossos fan pensar que aquest titanosaure podria superar l'Abditosaure, que podia arribar a fer entre 15 i 18 metres de longitud, del cap a la cua. Nieto ha apuntat que les costelles de l'exemplar localitzat a Isona són més llargues que les de l'anterior, fet que permet plantejar que es tracti d'un animal més gran. Amb tot, els investigadors no s'atreveixen a afirmar encara si serà el coll més gran trobat fins ara, ja que encara cal comprovar-ne l'estat de conservació i si es manté sencer.
L'estudi haurà de determinar també si es tracta d'una espècie diferent de l'Abditosaure, que va ser definit com una espècie pròpia del territori. Segons Nieto, les dades disponibles actualment apunten que podria correspondre a "un altre tipus de titanosaure", però caldrà preparar i analitzar totes les restes abans de confirmar-ho.
Galobart ha destacat que Catalunya és molt rica en jaciments paleontològics i que, tot i que també s'hi fan troballes més petites que poden aportar resultats científics importants, aquest exemplar és especialment singular per les seves dimensions i el bon estat de conservació. El director del museu ha recordat que els treballs paleontològics dels darrers anys han permès identificar diverses espècies noves de dinosaures a Catalunya, de fa uns 66 milions d'anys.
En aquest cas, els investigadors també han trobat moltes dents de dinosaures carnívors al jaciment, un indici que l'exemplar hauria estat depredat. Pel que fa al comportament d'aquests grans herbívors, Nieto ha explicat que els titanosaures es desplaçaven en grup i freqüentaven zones properes a la costa i amb presència d'aigua. A la Conca Dellà, de fet, s'han documentat exemplars de dimensions molt diverses, des d'animals d'uns dotze metres –definits com a "nans"– fins a altres de quinze o divuit metres, com l'Abditosaure, i aquest nou exemplar que podria ser encara més gran.
La complicada extracció d'un bloc de 18 tones
L'operació d'extracció del coll es va fer dimecres passat i es va allargar unes quatre hores. El bloc, que incloïa uns set metres cúbics de pedra, pesava 18 tones, davant les 5 tones del primer coll extret el 2014 a Orcau. Una gran retroexcavadora va donar la volta a la mòmia i, posteriorment, la va desplaçar fins a un remolc. Durant la càrrega, però, es va desprendre un fragment de la part anterior. Tot i que la resta es va mantenir sencera, ara caldrà valorar fins a quin punt això ha afectat alguns ossos.
La següent fase consistirà a retirar la roca que envolta les restes fins a arribar als ossos. A partir d'aquí, Nieto i l'equip de preparació netejaran les superfícies per deixar-ne al descobert les característiques i poder estudiar cada element. La restauració es farà a Isona, inicialment a l'aire lliure i, més endavant, en un espai cobert. L'objectiu de l'equip és conservar el patrimoni, estudiar-lo científicament i que les restes acabin exposades al Museu de la Conca Dellà. En aquest sentit, Galobart ha remarcat que la troballa no s'ha d'entendre com "una competició" per determinar quin és el dinosaure més gran, sinó com "una oportunitat per preservar i donar a conèixer el patrimoni paleontològic del territori".
Els experts esperen que el procés sigui més ràpid que el de l'Abditosaure. La preparació d'aquell coll va durar aproximadament sis anys i, d'acord amb el finançament que tenien disponible, va passar una dècada des de l'extracció fins que els investigadors en van determinar que era una espècie nova. Ara, però, el museu disposa d'un equip que treballa de manera continuada al laboratori de preparació, fet que hauria d'agilitzar els treballs, segons Nieto, que ha afegit que preveuen organitzar visites perquè el públic pugui seguir-ne l'evolució i conèixer com es preparen les restes.
Galobart ha agraït la implicació de les persones i institucions que han fet possible el projecte, des del paleontòleg Rodrigo Gaete, que va descobrir el jaciment, fins als directors de les excavacions i la preparadora Elena Nieto. En total, hi han treballat entre set i vuit persones al llarg de les diferents campanyes. Galobart també ha destacat la col·laboració de la gent d'Isona, que ha facilitat mitjans per dur a terme l'extracció, i el suport econòmic del Departament de Cultura i del Ministeri de Ciència i Innovació. "Des del territori es creu molt en el patrimoni dels dinosaures i ens ajuda molt", ha remarcat.