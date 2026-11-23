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Torrefarrera tanca un cap de setmana de Legos amb la sisena Expo Torrefabrick
La sisena edició de l’Expo Torrefabrick va tancar ahir diumenge les portes al Pavelló Municipal Manel Bosch de Torrefarrera, després d’un cap de setmana dedicat al món de les construccions Lego. Més d’un centenar de persones van acudir durant les dos jornades a visitar les diferents exposicions i disfrutar de les activitats programades. La mostra, organitzada per Ilerbrick i Smart School amb la col·laboració de l’ajuntament de Torrefarrera i de la diputació de Lleida, va comptar amb construccions de diferents temàtiques, tallers infantils i activitats de robòtica. Entre les propostes van destacar el concurs de diorames, obert a participants a partir de sis anys i amb la temàtica Somnis, en el qual els concursants van haver de crear les seues construccions durant la Torrefabrick amb les peces disponibles a la zona de muntatge lliure. El certamen va comptar amb trenta places i va repartir deu premis. També es va celebrar la competició de la minifigura amagada, en la qual els visitants van haver de localitzar personatges ocults entre els diorames. Una altra de les iniciatives va ser el repte de reunir més de 5.000 minifigures Lego en una mateixa exposició, perquè els assistents poguessin aportar les seues pròpies figures.