El Tumultuosa clausura la primera edició al Castell del Remei
El Festival Tumultuosa va tancar ahir la primera edició amb dos concerts de música de cambra celebrats durant el cap de setmana als cellers Clos Pons, a l’Albagés, i Castell del Remei, a Penelles. Les actuacions, a càrrec de dos formacions de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC), van fusionar música en directe i gastronomia del territori. El festival va ser organitzat per Como Pomona i l’OJC, amb el suport de l’IEI i Gust de Lleida.