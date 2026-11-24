GUARDONS
Costers del Segre premiarà els seus millors vins a la Seu Vella
La cinquena edició del Concurs de Vins de la DO tindrà lloc el 3 de desembre
La Sala de la Canonja de la Seu Vella de Lleida acollirà el dijous 3 de desembre l’entrega de premis del 5è Concurs de Vins de la DO Costers del Segre, la nova edició del qual es va presentar ahir a la diputació de Lleida en un acte encapçalat pel diputat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, i el president de la denominació d’origen, Isidre Ribalta.
Aquesta cinquena edició coincideix amb la celebració del 40è aniversari de la DO i pretén posar en relleu la qualitat dels vins de Lleida i el Pirineu i Aran, així com donar visibilitat a la feina dels cellers i del sector vitivinícola. Jordi Verdú va subratllar la importància del certamen per promocionar els productes del territori i reforçar la marca agroalimentària de la Diputació, Gust de Lleida, que compta amb una mica més d’un any de trajectòria. Per la seua part, Isidre Ribalta va agrair el suport de la Diputació, destacant que “el concurs representa una oportunitat perquè els cellers puguin mostrar les seues elaboracions i conèixer el seu posicionament dins de la mateixa denominació”. La principal novetat d’aquesta edició, va comentar Ribalta, serà la incorporació de medalles d’or, plata i bronze per als vins premiats. “Aquestes distincions físiques es podran incorporar a les botelles i serviran perquè els consumidors puguin identificar fàcilment els vins reconeguts”, va comentar. D’altra banda, Ribalta va posar en relleu l’elevat nivell dels vins participants i va afegir que “hi ha molt poca diferència de puntuació entre els vins guanyadors”, ja que sovint són petits matisos els que decideixen les primeres posicions. El jurat, format per uns quaranta sommeliers, portarà a terme el tast dels vins presentats el dilluns 30 de novembre, també a la Seu Vella. El certamen premiarà les millors referències en les categories de blancs joves, blancs de criança, rosats, vins negres joves, vins negres de criança, negres de guarda i escumosos. També distingirà el millor monovarietal de macabeu i el vi amb més puntuació de tot el concurs, que rebrà el reconeixement al Millor Vi de la DO Costers del Segre, reconeixement que en l’edició anterior va recaure en el vi Purgatori, de Família Torres (Juneda).
Així mateix, durant la gala s’entregarà una distinció al compromís amb la sostenibilitat a una persona o celler que aposti per iniciatives que perpetuïn bones pràctiques ambientals.