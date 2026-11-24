Creu Roja Joventut presenta la campanya de joguines a Lleida
La iniciativa pretén aconseguir material per a 18.000 nens de tot Catalunya
Creu Roja Joventut va presentar ahir al Palau de Vidre de Lleida la 35a Campanya de Joguines a Catalunya, sota el lema Els Seus Drets en Joc. La presentació va comptar amb la participació de representants institucionals, entitats, empreses col·laboradores i personal laboral i voluntariat de les tretze assemblees locals i comarcals de la demarcació. La iniciativa té com a objectiu recollir 50.000 jocs i joguines nous a tot Catalunya per entregar-los a començaments d’any a les famílies de 18.000 nens i adolescents en situació de vulnerabilitat que no tenen garantit el dret al joc. Les joguines recollides hauran de ser noves, educatives, no sexistes, no bèl·liques, sostenibles i que fomentin el joc cooperatiu. Amb això, Creu Roja Joventut busca promoure valors com la creativitat, la tolerància, la diversitat, el respecte i la igualtat, a més de garantir que tots els menors puguin estrenar una joguina.
Més enllà de la recollida de regals, la campanya també pretén sensibilitzar sobre el valor educatiu del joc i la seua importància en el desenvolupament infantil. Segons dades de l’Idescat, el 36,1% dels menors de 16 anys de Catalunya viuen en situació de risc de pobresa o exclusió social. En aquest context, moltes famílies prioritzen la compra de productes de primera necessitat i l’accés a joguines queda en un segon pla.