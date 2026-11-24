FESTIVITATS
El Nadal il·luminarà els carrers de Balaguer el 4 de desembre vinent
Polsim i la Missatgeria Reial, protagonistes
La capital de la Noguera donarà el tret de sortida al Nadal divendres vinent 4 de desembre amb l’encesa de l’enllumenat nadalenc a la plaça Mercadal, a partir de les 18.30 hores. L’acte comptarà amb l’arribada de Polsim, l’encarregada d’encendre l’Estrella d’Orient, i la Missatgeria Reial, que seran els primers personatges de l’Imaginari de Nadal en Reixos a visitar la ciutat.
La celebració també comptarà amb la presència de l’alcaldessa Lorena González i representants de les quatre associacions de comerciants. A més, inclourà actuacions musicals i de dansa, nadales interpretades per alumnes de l’Escola Municipal de Música i coreografies de l’Escola Municipal de Dansa. La jornada acabarà amb una xocolatada popular oberta a la ciutadania amb coca de sucre.
La programació continuarà el dissabte 5 de desembre amb la tradicional Fira Mercat de Santa Llúcia, també coneguda com la Fira dels Alls, que omplirà d’ambient nadalenc els carrers del Centre Històric de Balaguer. A la fira també hi haurà unes 90 parades de productes artesanals, decoració, regals i gastronomia de proximitat, i rebrà també la visita de les patgesses, que aquest any partiran des de diferents comerços de la ciutat.
Durant la jornada hi haurà tallers infantils, un vermut musical nadalenc amb el duo Lionized i demostracions gastronòmiques, com l’elaboració tradicional del dolç de codony, a càrrec de l’Associació Dona Rural.
Amb aquestes dos cites, Balaguer inicia l’Imaginari de Nadal en Reixos, una programació festiva amb propostes inclusives per a totes les edats i públics.