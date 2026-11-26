Alerta per la presència de fragments de vidre a set marques de fruits secs
L’avís de l’Aesan afecta 25 lots procedents d’Espanya
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la possible presència de fragments de vidre a 25 lots d’un total de set marques de fruits secs procedent d’Espanya, davant de la qual cosa ha recomanat a les persones que tinguin al seu domicili els productes inclosos, que s’abstinguin de consumir-los.
L’organisme, que ha estat informat d’aquesta alerta per les autoritats sanitàries de Catalunya, a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), ha manifestat que la notificació és resultant de l’autocontrol de les pròpies empreses, que han comunicat la incidència, en compliment de la legislació i a fi de no posar a disposició de la població aliments no segurs.
Productes afectats:
Així, els lots afectats són el '1127091' i el '1128091', amb dates de consum preferent de 12 de desembre de 2026 i de 15 de març de 2027, respectivament, de la marca 'Auchan' i sota el nom 'MIX ESPRINT & GO', presentats en format bossa de 40 grams conservada a temperatura ambient; i el '1127796', el '1128182' i el '1127704', amb respectives dates de consum preferent de 10 de març de 2027, 17 de març de 2027 i 20 de febrer de 2027, de la marca 'LIDL' i sota el nom 'Pipa de girasol frita', presentats en format bossa de 200 grams, conservada a temperatura ambient.
A més, es troben el lot '112747', amb data de consum preferent de 22 de gener de 2027, de la marca 'El Corte Inglés’, sota el nom 'Mix para ensalada con bayas de goji', presentat en format terrina de 250 grams conservada a temperatura ambient; el '1127555', el '1128181' i el '1128258', amb respectives dates de consum preferent de 3 de febrer de 2027, 17 de març de 2027 i 28 de març de 2027, de la mateixa marca i sota el nom 'Pipa de girasol peladas fritas’, presentats en format bossa de 125 grams, conservada a temperatura ambient
També de la marca 'El Corte Inglés’, està afectat el lot '1128079', amb data de consum preferent de 16 de març de 2027, sota el nom 'Cóctel fiesta', presentat en format terrina de 400 grams conservada a temperatura ambient; i el lot '1128238', amb data de consum preferent de 28 de març de 2027, sota el nom 'Pipas de girasol peladas’, presentat en format terrina de 250 grams conservada a temperatura ambient.
De la marca 'Borges', es troba els lots '1127306', '1127948' i '1127774', les respectives dates de consum del qual preferent són 14 d’abril de 2027, 10 de juny de 2027 i 19 de maig de 2027, sota el nom 'NATURA MIX ANTIOX', presentats en format bossa de 35 grams conservada a temperatura ambient; i el lot '1127445', amb data de consum preferent de 23 de juliol de 2027, sota el nom 'Select frutos secos (Mix Ensaladas)', presentat en format bossa d’un quilogram conservada a temperatura ambient.
Pel que fa a la marca 'Alipende', està afectat el lot '1127465', amb data de consum preferent de 16 de gener de 2027, sota el nom 'Frutos secos (Pipa pelada cruda)', presentat en format bossa de 200 grams conservada a temperatura ambient; i el lot '1127790', amb data de consum preferent de 28 de gener de 2027, sota el nom 'CÒCTEL BOLERO', presentat en format bossa de 225 grams conservada a temperatura ambient.
Novament de l’última marca, es troben el lot '1127868', amb data de consum preferent de 9 de febrer de 2027, sota el nom 'Pipas peladas fritas’, presentat en format bossa de 200 grams conservada a temperatura ambient; i el lot '1128041', amb data de consum preferent de 9 de febrer de 2027, sota el nom 'Mix picoteo', presentat en format bossa de 250 grams conservada a temperatura ambient.
El lot '1127780', amb data de consum preferent de 21 de febrer de 2027, de la marca 'Medina' i sota el nom 'MIXTUS PARTY', presentat en format bossa de 200 grams conservada a temperatura ambient, també es troba afectat; així com cinc de la marca 'Carrefour'. En concret, de l’última casa comercial són el '2100700', el '2100768' i el '2100901', les respectives dates de consum del qual preferent són 18 de febrer de 2027, 1 de març de 2027 i 5 d’abril de 2027, sota el nom 'Pipas de girasol natural peladas’, presentats en format bossa de 200 grams conservada a temperatura ambient.
Juntament amb ells, estan afectats els lots '1127427' i '1127901', amb dates de consum preferent de 17 de juliol de 2027 i 3 de setembre de 2027, respectivament, sota el nom de 'Carrefour', presentats en format bossa de 140 grams conservada a temperatura ambient.
"Segons la informació disponible, la distribució inicial s’ha produït en la major part del territori nacional", ha indicat l’AESAN, que ha afegit que la informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del SCIRI, per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització.