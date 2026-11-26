Avisen d'un nou mètode d'extorsió a través de WhatsApp: alerta amb les fotos de visualització única
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya detecta una estafa que usa imatges de visualització única per amenaçar usuaris i exigir-los diners amb falsos advocats
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta d'una nova modalitat d'extorsió que aprofita la funció de visualització única de WhatsApp per intimidar els usuaris. Els ciberdelinqüents envien una fotografia des d'un número desconegut i, quan la víctima l'obre, l'acusen de haver vist contingut privat enviat per error i li reclamen diners.
L'engany segueix un patró definit. Després que la persona obri la imatge, els estafadors asseguren que contenia material privat i l'amenacen amb presentar una denúncia o difondre informació si no paga. Per reforçar la pressió, poden escriure des d'altres números i fer-se passar per advocats o autoritats, amb la intenció de donar credibilitat a les amenaces.
Una estafa que treballa per volum
Els delinqüents envien la mateixa fotografia a centenars o milers de números i esperen a veure qui l'obre. Segons l'Agència, aquests telèfons poden provenir de diverses fonts:
Entre elles, hi ha les filtracions de dades d'empreses que es venen en fòrums i canals de Telegram, els números que els mateixos usuaris publiquen en anuncis de compravenda, xarxes socials o webs professionals, la generació automàtica de seqüències numèriques i els grups nombrosos de WhatsApp, on qualsevol membre pot veure el telèfon dels altres.
Obrir la imatge no comporta cap responsabilitat legal
L'Agència recorda que obrir una fotografia de visualització única no implica responsabilitat legal. Els estafadors fan servir aquesta acusació com a pretext per generar por i empènyer les víctimes a fer una transferència o un ingrés. A més, el fet que disposin d'un número de telèfon no vol dir que sàpiguen res més de la persona: quan afirmen conèixer la seva identitat o on treballa, gairebé sempre menteixen perquè l'amenaça sembli creïble.
Recomanacions davant d'un intent d'extorsió
Per evitar caure en l'engany, l'Agència de Ciberseguretat aconsella desconfiar de les fotografies i els missatges inesperats procedents de números desconeguts. Tampoc no s'ha de compartir informació personal ni bancària amb desconeguts ni fer cap pagament davant d'amenaces o exigències econòmiques.
Si ja s'ha produït el contacte, cal conservar els missatges, els números de telèfon i les captures de les amenaces com a prova, així com bloquejar i denunciar els números implicats a través de WhatsApp. Les víctimes d'un intent d'extorsió han de posar-se en contacte amb els Mossos d'Esquadra i denunciar els fets. L'Agència també recomana activar la verificació en dos passos.