ENTREVISTA
Begoña Giménez, psicòloga: "Moltes persones en dol esborrarien el Nadal"
L’Orfeó Lleidatà acull avui a les 18 h La Cadira Buida, una trobada gratuïta i oberta al públic impulsada pel Servei de Suport al Dol de Ponent que ofereix eines per afrontar les festes després d’una pèrdua
Des de quan treballen acompanyant persones que han perdut un ésser estimat des del Servei de Suport al Dol de Ponent?
Soc psicòloga i coordinadora de l’entitat. Fa uns vint anys que des de l’associació acompanyem persones que han patit la pèrdua d’un ésser estimat, oferint-los suport psicològic durant el procés de dol. Treballem perquè puguin expressar el que senten, trobar eines per afrontar la pèrdua i aprendre a conviure amb l’absència. També oferim espais de trobada i acompanyament perquè puguin compartir les seues experiències amb altres persones que estan passant per situacions similars.
Fa més d’una dècada que La Cadira Buida se celebra. Com va nàixer aquesta iniciativa?
Fa més de dotze anys que organitzem aquestes jornades. Parteix d’un contingut creat per Alba Payàs, que és un especialista de referència en l’àmbit del dol. Les persones que ens hem format amb ella podem utilitzar aquest material per difondre’l i compartir les seues recomanacions. Des de l’associació volem contribuir al fet que la societat disposi d’eines per afrontar les festes de Nadal quan s’està vivint un dol.
Què es trobaran aquells que assisteixin a alguna de les jornades?
Oferim recomanacions que sabem que poden ajudar moltes persones a afrontar aquestes dates. Potser no totes es podran posar en pràctica el primer any, però volem oferir recursos per viure el Nadal d’una manera més conscient. A més, aquestes trobades volen ser un punt d’unió, un espai que ajudi a combatre la solitud i la incomprensió que moltes vegades acompanyen el dol.
Per què costa tant afrontar el Nadal després d’una pèrdua?
Són unes dates que connecten moltíssim amb la nostàlgia i amb el fet de trobar a faltar les persones que ja no hi són. Nadal està molt relacionat amb la família i els moments compartits. Quan falta algú, totes aquestes situacions fan que l’absència sigui molt evident. De fet, les consultes es comencen a omplir de preocupacions durant el mes de novembre. Molts ens diuen que esborrarien aquestes dates del calendari, que es ficarien al llit i no apareixerien fins al gener.
El primer any sense aquesta persona és sempre el més difícil?
No necessàriament. Hem de trencar amb la idea que el dol només afecta durant el primer any. El dol és un procés que es pot anar reobrint en determinats moments de la vida.
Cada persona viu el dol d’una manera diferent?
Sí, evidentment. Depèn de la personalitat, les circumstàncies, les experiències, l’edat o les característiques de la mort. Hi intervenen moltíssims factors.
També existeix certa pressió social per estar feliços durant el Nadal.
Sí. Nadal s’associa a la pau, l’alegria i l’amor, i sembla que tothom ha de ser feliç. Quan fa pocs mesos que has perdut algú, la gent sol entendre que estiguis trist. Però si han passat dos anys i continues expressant que no estàs bé, pots trobar-te amb comentaris com que ja ha passat prou temps i que hauries d’estar millor. Això fa que moltes persones se sentin incompreses.
La Cadira Buida arribarà a sis municipis de Ponent i del Pirineu.
Les localitzacions coincideixen amb alguns dels municipis on oferim atenció. Tenim la seu a Lleida, però també atenem a Tàrrega, Mollerussa, Balaguer, Tremp, el Pont de Suert, Agramunt, Guissona i Cervera.