Ja és oficial al BOE: tenir un fill donarà dret a 20 setmanes de permís
L’ampliació d’aquesta prestació pot gaudir-se de forma acumulada o interrompuda fins que el menor compleixi 8 anys
Els pares i mares que tinguin un fill a partir del dijous 26 de novembre tindran dret a 20 setmanes de permís, encara que el gaudi de la setmana addicional (dos setmanes en famílies monoparentals) i la seua prestació econòmica només podran sol·licitar-se des de l’1 de març del 2027. Així es desprèn del Reial Decret-llei aprovat dimarts pel Consell de Ministres. El BOE ha publicat a més la norma de crèdit al consum, que fixa un límit del 22% TAE.
El Reial Decret-llei modifica el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i el de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en matèria d’adaptació i reducció de jornada, de permisos per dol en cas de mort, de prestació d’ajuda per morir i de naixement. Publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), entra en vigor aquest dijous. Amplia en una setmana el permís per naixement i cura de menor, i també el d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment: passa de 19 a 20 setmanes per a cada progenitor i de 32 a 34 en monoparentalitat.
Com es reparteix la setmana addicional del permís
La setmana extra s’afegeix al període de "cura del menor", que pot gaudir-se de forma acumulada o interrompuda fins que el menor compleixi 8 anys. Aquest període passa de dos a tres setmanes amb dos progenitors i de quatre a sis en mares o pares sols. L’ampliació arriba per igual a persones treballadores i a funcionaris.
Encara que el gaudi no podrà sol·licitar-se fins l’1 de març de 2027, la norma puntualitza que "no requerirà un nou reconeixement del dret, sent d’aplicació la normativa reguladora del gaudi del període de descans voluntari per naixement i cura de menor".
Nova estructura del permís per naixement
Després de la reforma, el permís queda dividit en sis setmanes ininterrompudes posteriors al part, obligatòries i a jornada completa; 11 setmanes (22 en monoparentalitat), distribuïbles a voluntat de la persona treballadora en períodes setmanals durant el primer any de vida del menor; i tres setmanes (sis en monoparentalitat) per a la cura del menor, en períodes setmanals acumulats o interromputs fins els 8 anys del fill.
Parts prematurs, hospitalització i mort del fill
En cas de part prematur o quan el nounat hagi de romandre hospitalitzat després del part per qualsevol altra causa, el permís podrà computar-se, a instàncies de la mare biològica o de l’altre progenitor, des de l’alta hospitalària, excloent del còmput les sis setmanes posteriors al part.
Si el nadó roman a l’hospital més de set dies des del naixement, la suspensió pot ampliar-se fins un màxim de 13 setmanes addicionals. Si el fill mor, el permís "no es veurà reduït, tret que, una vegada finalitzades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball," segons el text.
El BOE publica el Reial Decret-llei 44/2026 de crèdit al consum amb un límit del 22% TAE
El BOE també ha publicat aquest dimecres el Reial Decret-llei 44/2026 de contractes de crèdits al consum i de protecció dels prestataris en la cessió de carteres de crèdits dubtosos. Fixa un límit màxim temporal del 22% TAE (taxa anual equivalent) en el seu règim transitori i deixa a un nou reial decret la concreció dels segments de crèdit i els seus marges.
Aprovat dimarts en Consell de Ministres, incorpora a l’ordenament espanyol les directives europees sobre contractes de crèdit al consum, serveis financers a distància i administradors i compradors de crèdits dubtosos, a més de reforçar les facultats de prevenció del blanqueig de capitals.
Segmentació dels crèdits ajornada a un reial decret
El text articula un sistema de límits màxims de TAE calculats semestralment pel Banc d’Espanya per a cada segment, a partir del tipus mitjà dels crèdits al consum més el marge fixat per a cada categoria. Remet un reial decret per establir els segments, els seus marges, el procediment de càlcul i actualització i les possibles excepcions.
Fins aleshores regeix un règim temporal amb un límit general del 22% TAE, amb especialitats per als crèdits vinculats a l’adquisició de béns i serveis i per als crèdits d’alt cost.