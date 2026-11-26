Ja és oficial: entra en vigor el permís de deu dies per mort de familiars
El real decret-llei amplia els dies permís i reconeix adaptació i reducció de jornada per a cures, l’eutanàsia i millores per a empleats públics
El real decret-llei que amplia a deu dies feiners el permís per mort del cònjuge, parella de fet o familiars de primer grau de consanguinitat, aprovat dimarts pel Consell de Ministres, entra en vigor aquest dijous, 26 de novembre, després de la seua publicació aquest dimecres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La norma també regula l’adaptació i reducció de jornada per a cures, un dia de permís per acompanyar qui rebi l’eutanàsia i millores per als empleats públics.
En estar dissoltes les Corts, la norma haurà de ser sotmesa a convalidació de la Diputació Permanent del Congrés en un termini de 30 dies. La regulació modifica l’Estatut dels Treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. A més, estableix un permís de tres dies feiners per la mort de familiars de primer grau d’afinitat o de segon grau de consanguinitat o afinitat, que podrà ampliar-se en dos dies quan sigui necessari un desplaçament.
Graus de parentiu i dies de permís per mort
Els familiars de primer grau de consanguinitat són els pares i els fills; en el segon grau es troben els germans, avis i nets. Per afinitat, el primer grau comprèn els sogres, gendres i nores, i el segon inclou els cunyats i els avis i nets del cònjuge.
Així, la mort d’un cònjuge, parella de fet, pare, mare o fill dona dret a deu dies feiners, mentre que la d’un germà, avi, net, sogre o cunyat dona dret a tres dies, ampliables a cinc si cal desplaçar-se.
Permís per dol: termini d’inici i dies discontinus
El permís passa a denominar-se 'permís per dol en cas de mort’ i podrà iniciar-se, a voluntat de la persona treballadora, en qualsevol moment dins de les quatre setmanes posteriors a la mort. Per als assalariats, la negociació col·lectiva podrà preveure que es gaudeixi en dies discontinus; per als funcionaris, aquesta possibilitat depèn que ho permetin les necessitats del servei.
La norma incorpora expressament la referència als dies feiners a l’Estatut dels Treballadors, en línia amb la doctrina del Tribunal Suprem sobre el còmput dels permisos retribuïts.
Adaptació i reducció de jornada per a cures
El decret-llei reconeix el dret a sol·licitar adaptacions de la durada i distribució de la jornada, de l’ordenació del temps de treball i de la forma de prestació, inclòs el treball a distància, per atendre la cura de familiars. S’estén al cònjuge o parella de fet, a familiars per consanguinitat fins el segon grau i a altres persones dependents que convisquin al mateix domicili, quan per edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixes o requereixin cures pal·liatives. També contempla la cura de fills majors de dotze anys.
L’empresa haurà d’obrir un procés de negociació de 15 dies com a màxim. Si no hi ha oposició motivada expressa en aquell termini, es presumirà concedida la sol·licitud.
Així mateix, es reconeix el dret a reduir la jornada diària, amb la disminució proporcional del salari, per cuidar el cònjuge o parella de fet o a familiars fins segon grau de consanguinitat o afinitat que no puguin valer-se per si mateixos i no desenvolupin una activitat retribuïda, o que requereixin cuidats pal·liatius.
Un dia de permís retribuït per acompanyar en l’eutanàsia
La norma incorpora un dia de permís retribuït per acompanyar qui vagi a rebre la prestació d’ajuda per morir, l’eutanàsia. Correspondrà a qui hagi estat designat per la persona que la rep i coincidirà amb el dia que es dugui a terme el procediment.
Millores per als empleats públics i el personal estatutari
La reforma estén les principals mesures a l’ocupació pública mitjançant la modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Els funcionaris tindran deu dies hàbils per la mort del cònjuge, parella de fet o familiar de primer grau de consanguinitat, i tres dies hàbils per la mort de familiars de primer grau d’afinitat o de segon grau de consanguinitat o afinitat. En aquest últim supòsit, el permís serà de cinc dies hàbils si la mort es produeix en una localitat diferent.
Podran iniciar el permís en qualsevol moment dins de les quatre setmanes posteriors a la mort i gaudir-ne de forma discontínua si les necessitats del servei ho permeten. El text els reconeix també el dret a reduir la seua jornada per cuidar-se directament del cònjuge o parella de fet o de familiars fins segon grau de consanguinitat o afinitat que no puguin valer-se per si mateixos, no desenvolupin una activitat retribuïda o requereixin cures pal·liatives, així com el dia de permís per acompanyar a una persona que rebi l’ajuda per morir, sempre que hagin estat designats per a això.
A més, el decret modifica l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut per reconèixer aquest col·lectiu el règim de permisos i llicències establert per als funcionaris públics.