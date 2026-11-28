TABAC
Rebutgen el decret que restringeix vapejadors de sabors i bosses de nicotina
El Gremi denuncia que afavorirà el mercat il·lícit
El Gremi d’Estanquers de Catalunya i la Federació Catalana d’Estanquers adverteixen que el decret aprovat aquesta setmana pel Govern central que prohibeix els sabors dels vapejadors i restringeix les bosses de nicotina no n’eliminarà el consum, sinó que “afavorirà el creixement del mercat il·lícit i comportarà una pèrdua de control sobre la qualitat, la composició i la traçabilitat dels productes”.
En un comunicat, les dos entitats van assegurar que la mesura també tindrà “greus conseqüències” sobre els estancs perquè reduirà la seua activitat. Les organitzacions avisen que l’impacte afecta el teixit industrial vinculat al sector a Catalunya, que concentra el 80% de la producció dels líquids per a cigarros electrònics de l’Estat.
Afegeixen que Catalunya compta amb més de 1.700 estancs, majoritàriament petits negocis familiars regentats per autònoms, que generen 5.000 llocs de treball directes. Per això, demanen una “rectificació” del decret i reiteren la seua disposició al diàleg per a una “regulació proporcionada i ordenada”.