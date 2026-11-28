Sopar d’entrega dels Premis Integra XXI de l’associació Down Lleida
El Palau de Margalef va acollir ahir la XXI edició dels Premis Integra XXI que atorga l’entitat Down Lleida, en el marc del sopar anual de l’associació. Els guardons premien empreses que formen part del projecte de l’entitat per a la inserció laboral de persones amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual. Aquest any, les empreses que van rebre aquest reconeixement van ser Aqualia, el Grup Vall Companys i la cooperativa Quàlia.