ELECCIONS 29N
Eleccions en marxa: 562 meses constituïdes a Lleida i cues en diversos punts del territori
Hi ha hagut un problema en una de Sidamon
Les 562 meses electorals del 29-N a Lleida han quedat correctament constituïdes poc abans de les 09.50 hores d'aquest diumenge. Els 2.674 col·legis de Catalunya han obert amb normalitat, sense incidències remarcables i només s'han produït alguns contratemps en dues meses, una a Sidamon. L'altra ha estat a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat.
Lleida concentra 313 col·legis i 562 mesos. A la resta de demarcacions, Barcelona té 1.613 col·legis i 6.548 meses; Tarragona, 359 col·legis i 1.072 meses; i Girona, 389 col·legis i 894 meses.
El cens d'electors a Catalunya frega els 6 milions de persones (5.926.487), 223.028 més que en els comicis del 23 de juliol del 2023. S'han imprès més de 71 milions de paperetes i més de 8 milions de sobres de votació. A Lleida, 326.300 electors escullen avui 4 diputats i 4 senadors.
El Pavelló Firal de Mollerussa acull totes les meses del municipi, que ha substituït els tradicionals col·legis electorals. És una mesura que s'aplica des de la pandèmia de la Covid. Quan ha obert la seu a les 9 hores hi havia cues per dipositar el vot, però una hora més tard (a les 10) ja s'estava normalitzant la situació. Informa Joan Gómez.
A la Seu d'Urgell hi ha un degoteig constant de persones a tots els col·legis, a la Sala La Cuina de les Monges (la seu que es mostra al vídeo) és on s'espera que hi hagi més afluència de gent perquè és el col·legi que concentra més població. Enguany, han augmentat de dos a tres meses per l'augment de persones amb dret a vot. Totes les meses s'han constituït bé, però hi ha hagut un petit incident al Centre Cívic perquè la segona persona que ha anat a dipositar el vot volia votar Se acabó la fiesta, però han hagut de trucar al secretari perquè el partit no té representació a la demarcació de Lleida i no hi havia paperetes. Informa Cynthia Sans.
A Tàrrega la jornada electoral ha començat amb normalitat, i moltes persones han anat a dipositar el vot a primera hora del matí. Hi ha 11.675 persones cridades a les urnes, amb 11 col·legis electorals i 19 meses. Informa Laia Pedrós.
Participació fluida de votants al llarg del matí d'aquest diumenge per les eleccions generals del 29-N al centre cívic del barri de Balàfia de Lleida, el col·legi electoral que concentra més meses de la ciutat. Des de primera hora, el moviment de votants ha estat constant i tant l'entrada de l'equipament com la sala d'actes, els dos espais de votació, han estat força concorreguts i en alguns casos s'han format llargues cues. La majoria de persones ja duien el seu vot de casa i els votants consultats per l'ACN han coincidit que aquestes eleccions generals són "importants". "És necessari que la gent assisteixi i voti. Ens hi juguem moltes coses", ha dit l'Anabel Gómez, una de les presidentes de mesa.