EQUIPAMENTS
Humor i anècdotes pels 30 anys de la biblioteca de Mollerussa
La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa va iniciar ahir la celebració del seu 30 aniversari amb una mirada humorística al món dels llibres i la professió bibliotecària. Alba Segarra i Marc Andreu van protagonitzar el primer acte commemoratiu amb l’espectacle A mi també em van fer fora de la biblio per parlar, en el qual van abordar la relació amb els usuaris i les situacions més curioses que es viuen darrere del taulell d’una biblioteca. La iniciativa va comptar amb la participació de bibliotecaris naturals de Mollerussa i que exerceixen en altres municipis que van compartir experiències i anècdotes de les seues respectives trajectòries professionals. La celebració també va incloure un pastís d’aniversari, les espelmes del qual van bufar l’alcalde, Marc Solsona, la regidora de Cultura, Raquel Pueyo, i l’actual equip de la biblioteca.
Els actes commemoratius continuaran demà, a dos quarts de sis de la tarda, al Centre Cultural, amb l’espectacle familiar Bruixanteris, de La Guilla Teatre. La programació acabarà el 14 de desembre amb un partit dels clubs de lectura amb l’escriptora Mariona Visa, que conversarà amb els assistents sobre el seu llibre Padrines.
La cita pretén reunir els integrants dels set clubs de lectura que promou la biblioteca, així com els d’altres col·lectius de la ciutat i també de la comarca.